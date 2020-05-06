Рухани: Иран не примет нарушение резолюции 2231 Совета безопасности

«Американцы поступили очень глупо 8 мая 2018 года под давлением американских внутренних экстремистов, Израиля и Саудовской Аравии и упрямства Трампа. Трамп в одностороннем порядке отказался от этого соглашения», - сказал он.

«Соединенные Штаты Америки вышли из ядерной сделки, остальные участники соглашения также почти не выполнили свои обязательства. Сейчас мы находимся в состоянии равновесия. Когда они хотят выполнить свои обязательства в полном объеме, мы вернемся к нашим полным обязательствам в тот же день», - отметил Рухани.

Американцы в течение месяца или двух пришли у себя, и поняли, какую большую ошибку они совершили, выходя из ядерной сделки, и не сохранили Соглашение.

«У нас есть два временного этапа в ядерной сделки. Одним из них является пятилетний период, когда будет отменено эмбарго на поставки оружия, а другим - 8-летний и 10-летний период, когда все ограничения будут сняты. Сейчас мы достигли первого этапа, когда эмбарго на поставки оружия должно быть отменено», - добавил он.

«Теперь им деваться некуда, поэтому Иран имеет неотъемлемое право в ближайшее время выйти из эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН. Если мы изготавливаем или покупаем оружие, это оружие для защиты народов. Наше оружие – «не бензин на огне». Мы не позволим развязать войну», - продолжил он.

«Если Соединенные Штаты покаются, вернутся в ядерную сделку, извинятся перед иранским народом и выплатят штраф, это лучший способ», - заключил он.