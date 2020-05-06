Иран возглавляет список стран, принявших инспекции МАГАТЭ в 2019 году: постпред Иран

«Иран входит в число 62 стран, осуществляющих Дополнительный протокол и Соглашение о всеобъемлющих гарантиях», - сказал он.

«Согласно отчету МАГТЭ в 2019 году, из 466 инспекций МАГАТЭ среди государств-членов группы 432 инспекции были проведены в Иране, что эквивалентно 92% инспекций, а 20% от общего числа проверок по всему миру», - сказал он.

«Кроме того, из 45 дополнительных доступов, совершенных в 2019 году среди 62 стран, 33 доступа относились к Ирану, что составляет 73% доступов в этой группе и 24% от общего числа доступов в мире», - добавил он.

Гарибабади, ссылаясь на полную прозрачность Ирана в его мирной ядерной программе и тот факт, что Совет МАГАТЭ проводит большой объем инспекций МАГАТЭ, сказал, что с учетом неблагоприятных условий вокруг ядерной сделки и невыполнения обязательств европейской стороны, с одной стороны, и планов США по осуществлению других разрушительных мер в Совете Безопасности и в одностороннем порядке, с другой стороны, сотрудничество не является единственным вариантом для Ирана.