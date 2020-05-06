6 мая 2020 г., 10:59
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Отношения Тегерана и Баку расширяются, особенно в экономической сфере

Отношения Тегерана и Баку расширяются, особенно в экономической сфере

Тегеран, 6 мая, ИРНА – Руководитель администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези и заведующий отделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выразили удовлетворение растущей тенденцией сотрудничества Тегеран-Баку, особенно в экономической сфере, и обсудили пути дальнейшего расширения этих отношений.

В телефонном разговоре Махмуд Ваези и Хикмет Гаджиев подчеркнули, что экономические обмены между двумя странами продолжались в соответствии с протоколами по здравоохранению и не являются препятствием для развития этого сотрудничества.

Объявив о своей признательности за проведение виртуального саммита Движения неприсоединения, глава администрации президента сказал, что встреча была посвящена важному шагу в совместной координации стран и борьбе с коронакризисом.

Он выразил надежду, что позиции и решения, представленные на совещании, позволят странам работать рука об руку, чтобы преодолеть эту глобальную проблему и противостоять тем, кто стремится ее использовать.

Ваези также выразил удовлетворение растущей тенденцией сотрудничества и отношений между двумя странами, не затронутыми болезнью, и сказал, что он надеется, что этот процесс будет продолжать развиваться более быстрыми темпами.

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