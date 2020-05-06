Прошел новый раунд политических переговоров Ирана и Туркменистана

Последняя ситуация вокруг политического, экономического, торгового и консульского сотрудничества Ирана и Туркменистана обсуждена на этом заседании, которое прошло под председательством замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи и замглавы МИД Туркменистана Вафы Хаджиева.

Обе стороны на этой встрече подчеркнули необходимость совместного взаимодействия для решения проблемы, вызванные коронавирусом.

Открытие железнодорожных и автомобильных границ в соответствии с протоколами здравоохранения, сотрудничество в борьбе с экономическими последствиями глобального кризиса коронавируса, возобновление специализированных совещаний между различными экономическими органами двух стран в формате видео-конференции, возобновление торговли и разрешение проблем транзита являются важными темами, которые были рассмотрены на этой встрече.

Региональные вопросы, включая события в Афганистане также были обсуждены на заседании.