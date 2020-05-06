6 мая 2020 г., 11:01
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Прошел новый раунд политических переговоров Ирана и Туркменистана

Прошел новый раунд политических переговоров Ирана и Туркменистана

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Заместители глав МИД Ирана и Туркменистана провели политические переговоры в формате видео-конференции.

Последняя ситуация вокруг политического, экономического, торгового и консульского сотрудничества Ирана и Туркменистана обсуждена на этом заседании, которое прошло под председательством замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи и замглавы МИД Туркменистана Вафы Хаджиева.
Обе стороны на этой встрече подчеркнули необходимость совместного взаимодействия для решения проблемы, вызванные коронавирусом.
Открытие железнодорожных и автомобильных границ в соответствии с протоколами здравоохранения, сотрудничество в борьбе с экономическими последствиями глобального кризиса коронавируса, возобновление специализированных совещаний между различными экономическими органами двух стран в формате видео-конференции, возобновление торговли и разрешение проблем транзита являются важными темами, которые были рассмотрены на этой встрече.
Региональные вопросы, включая события в Афганистане также были обсуждены на заседании.

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