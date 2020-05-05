Главы МИД Ирана и Грузии обсудили борьбу с коронавирусом

Тегеран, 4 мая, ИРНА – «Если дело Ирана будет передано в Совет Безопасности, и эмбарго на поставки оружия будет продлено, ответ страны на этот шаг и действия будет решительным», - как заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.