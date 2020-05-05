6 мая 2020 г., 00:58
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News Code: 83777312
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Главы МИД Ирана и Грузии обсудили борьбу с коронавирусом

Главы МИД Ирана и Грузии обсудили борьбу с коронавирусом

Тегеран, 6 мая. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Грузии Мохаммад Джавад Зариф Давид Залкалиани обсудил по телефону борьбу с распространением пандемией коронавируса. Об этом сообщает во вторник официальный сайт иранского МИД.

"Главы МИД Ирана и Грузии Мохаммад Джавад Зариф Давид Залкалиани в ходе телефонного разговора обсудили также ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки дня", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

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