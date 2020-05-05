2 иранских преподавателя вошли в список 40 лучших профессоров MBA мира до 40 лет

Как сообщает пресс-служба технологического университета имени Шарифа, информационный портал «Poets & Quants» считается одним из достоверных веб-сайтов в области MBA. Этот портал передает информации о лучших бизнес-школах мира, и каждый год представит лучшие молодые преподаватели MBA мира.

Марьям Кучаки – преподаватель Северо-Западного университета (Northwestern University). Алиреза Ахмад-Симаб является профессором университета HEC Montréal.

Критерии отбора лучших преподавателей основаны на педагогических навыках и качестве научных работ профессоров. Согласно статистике веб-сайта, более 2000 преподавателей со всего мира претендовали на конкурсе, из которых 40 профессоров вошли в окончательный список лучших преподавателей MBA мира.









