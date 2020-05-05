5 мая 2020 г., 17:53
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2 иранских преподавателя вошли в список 40 лучших профессоров MBA мира до 40 лет

2 иранских преподавателя вошли в список 40 лучших профессоров MBA мира до 40 лет

Тегеран, 5 мая, ИРНА – 2 выпускника технологического университета имени Шарифа Марьям Кучаки и Алиреза Ахмад-Симаб вошли в список 40 лучших профессоров MBA мира до 40 лет по версии «Poets & Quants».

Как сообщает пресс-служба технологического университета имени Шарифа, информационный портал «Poets & Quants» считается одним из достоверных веб-сайтов в области MBA. Этот портал передает информации о лучших бизнес-школах мира, и каждый год представит лучшие молодые преподаватели MBA мира.
Марьям Кучаки – преподаватель Северо-Западного университета (Northwestern University). Алиреза Ахмад-Симаб является профессором университета HEC Montréal.
Критерии отбора лучших преподавателей основаны на педагогических навыках и качестве научных работ профессоров. Согласно статистике веб-сайта, более 2000 преподавателей со всего мира претендовали на конкурсе, из которых 40 профессоров вошли в окончательный список лучших преподавателей MBA мира.




 

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