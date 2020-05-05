5 мая 2020 г., 17:42
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News Code: 83777066
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СВПД — часть резолюции 2231 Совбеза ООН

СВПД — часть резолюции 2231 Совбеза ООН

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является частью резолюции 2231 СБ ООН, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Госсекретарь США Майк Помпео делает вид, что Резолюция 2231 СБ ООН не зависит от СВПД. Он должен прочесть Резолюцию 2231. СВПД является частью 2231. Это 104 страницы, которые он почему-то не читал его", написал Зариф в своем Twitter.

"Резолюция Совбеза 2231 не будет существовать без СВПД. США нарушили его и помешали другим соблюдать его", добавил глава иранского МИД.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

18 октября 2020 года, остающиеся ограничения на торговлю оружием применительно к Ирану прекратят своё действие.

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