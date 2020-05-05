СВПД — часть резолюции 2231 Совбеза ООН

"Госсекретарь США Майк Помпео делает вид, что Резолюция 2231 СБ ООН не зависит от СВПД. Он должен прочесть Резолюцию 2231. СВПД является частью 2231. Это 104 страницы, которые он почему-то не читал его", написал Зариф в своем Twitter.

"Резолюция Совбеза 2231 не будет существовать без СВПД. США нарушили его и помешали другим соблюдать его", добавил глава иранского МИД.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

18 октября 2020 года, остающиеся ограничения на торговлю оружием применительно к Ирану прекратят своё действие.