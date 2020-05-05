5 мая 2020 г., 15:46
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В Иране выпуск бутана вырос на 100%

В Иране выпуск бутана вырос на 100%

Тегеран, 5 мая, ИРНА – Выпуск бутана на 17-й и 18-й фазы месторождения «Южный Парс» вырос на два раза. Об этом сообщил глава 7-го НПЗ месторождения «Южный Парс» Хасан Асаади во вторник.

Он отметил, что выпуск пропана в 7-й НПЗ вырос на 71% в прошлом иранском 1398 году (21 марта 2019 г.-20 марта 2020 г.).
Ожидается, что в этом году добыча газа и этана на 17-й и 18-й фазы резко увеличится.
17-я и 18-я фазы месторождения «Южный Парс» на юге Ирана за последние годы открылись.

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