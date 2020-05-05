Иран и Япония обсудили деэскалации напряженности в регионе

"В условиях пандемии коронавируса по всему миру все страны мира должны прилагать усилия для деэскалации напряженности в регионе в мире", сказал Рухани в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии.

Стороны подтвердили необходимость развития сотрудничества в борьбе с коронавирусом, и обмена опытом борьбы с пандемией.

Во время телефонного разговора, стороны подчеркнули развитие и углубление двусторонних отношений, выразив надежду, что с выполнением достигнутых договоренностей страны свидетелями расширения отношений и, особенно в торгово-экономической области.

Президент Ирана выразил благодарность Японии за помощь в борьбе с новым коронавирусом. "К сожалению, в трудных условиях борьбы с коронавирусом, а также серьезные экономические последствия пандемии США расширили незаконные санкции против иранского народа", сказал Рухани.

"Из-за усиления жестоких и бесчеловечных санкций США против Ирана мы сталкиваемся сегодня со многими проблемами, даже в области медицинского оборудования и поставок продовольствия", сказал иранский президент.