В Иране число жертв коронавируса достигло 6340

"За последние сутки выявлен 1323 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 99 970 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 63 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6340 человек.
По словам Джаханпура, зафиксированы 80 475 случаев выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.
Тегеран, 5 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 99 970, летальных исходов — на 6340, зафиксированы 80 475 случаев выздоровления. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.
"За последние сутки выявлен 1323 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 99 970 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
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