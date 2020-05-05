Иран экспортировал в Германию первую партию наборов для диагностики коронавируса

"Иран поставил в Германию первую партию из 40 тыс. серологических наборов для диагностики коронавируса", сказал коммерческий менеджер инновационной компании «Пиштазтеб» Яшар Фарох-зад в интервью ИРНА.

"Германия, Турция, Польша, ряд стран Южной Америки, СНГ заинтересованы в покупке иранских серологических наборов для диагностики коронавируса", сказал Фаррох-зад.

Ранее вице-президент по науке и технике Сорена Саттари заявил, что Иран в ближайшее время начнет экспорт диагностических наборов нового типа коронавируса. "Мы договорились с Министерством здравоохранения о выдаче разрешения на экспорт серологических наборов для диагностики коронавируса. Таким образом мы в ближайшее время впервые будем экспортировать тест-системы", сказал Саттари.