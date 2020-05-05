5 мая 2020 г., 14:13
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News Code: 83776748
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Иран экспортировал в Германию первую партию наборов для диагностики коронавируса

Иран экспортировал в Германию первую партию наборов для диагностики коронавируса

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Иран экспортировал первую партию из 40 тыс. диагностических наборов нового типа коронавируса в Германию.

"Иран поставил в Германию первую партию из 40 тыс. серологических наборов для диагностики коронавируса", сказал коммерческий менеджер инновационной компании «Пиштазтеб» Яшар Фарох-зад в интервью ИРНА.

"Германия, Турция, Польша, ряд стран Южной Америки, СНГ заинтересованы в покупке иранских серологических наборов для диагностики коронавируса", сказал Фаррох-зад.

Ранее вице-президент по науке и технике Сорена Саттари заявил, что Иран в ближайшее время начнет экспорт диагностических наборов нового типа коронавируса. "Мы договорились с Министерством здравоохранения о выдаче разрешения на экспорт серологических наборов для диагностики коронавируса. Таким образом мы в ближайшее время впервые будем экспортировать тест-системы", сказал Саттари.

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