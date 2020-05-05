5 мая 2020 г., 12:05
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News Code: 83776415
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Объем производства стальных профилей в Иране достиг 47 млн. тонн

Объем производства стальных профилей в Иране достиг 47 млн. тонн

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Производства стальных профилей в Иране превысило прогнозам, в объеме 2 млн. тонн, составив 47 млн. тонн.

Согласно статистическим данным министерства промышленности, рудников и торговли, в настоящее время в Иране действует 148 предприятий по производству стальных профилей. "Ожидается добавление мощности в 46 млн. тонн к 2025 году", следует из отчета министерства промышленности.

По предварительным данным минпромышленности, объем производства стали по итогам 1398 иранского календарного года (20 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) вырос на 4.5% составил 20.5 млн. тонн против 19,639 млн тонн в 1397 году.

Иран входит в десятку ведущих стран мира по производству стали.

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