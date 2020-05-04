Иранский фильм «Дом» получил особую благодарность Vision Festival

Был опубликован список победителей документального фильма фестиваля «Visions du Réel», который состоялся онлайн в этом году в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом. При этом полнометражный документальный фильм «дом» получил специальную награду жюри за лучший международный документальный фильм.

Этот документальный фильм был снят в течение 4 лет и рассказывает историю афганских семей в Тегеране. Маленький сын семьи, который родился и вырос в Иране, впервые решает поехать в Афганистан и жить там, в стране, которую он никогда не видел. Это новое направление для семьи.