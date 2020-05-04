4 мая 2020 г., 22:45
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Иранский фотограф занял третье место на фестивале Викисклад

Иранский фотограф занял третье место на фестивале Викисклад

Санандадж, 4 мая, ИРНА - Салар Аркан занял третье место на фотофестиваль Викисклад в 2019 году.

Викисклад — общее централизованное виртуальное хранилище для изображений, звукозаписей, видеороликов и других мультимедийных файлов, включаемых в страницы проектов Фонда Викимедиа, которые можно свободно распространять, изменять и использовать в любых (включая коммерческие) целях, в том числе и за пределами проектов Викимедиа.

Викисклад содержит (по состоянию на декабрь 2018 года) более 51 миллиона файлов и постоянно пополняется. В 2013 году ежедневно на Викисклад загружалось более 10 тысяч медиафайлов.

В этом году в конкурсе приняли участие 1258 избранных фотографов и иллюстраторов в 24 категориях, а победители были выбраны пользователями в двух турах.

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