Иранский фотограф занял третье место на фестивале Викисклад

Викисклад — общее централизованное виртуальное хранилище для изображений, звукозаписей, видеороликов и других мультимедийных файлов, включаемых в страницы проектов Фонда Викимедиа, которые можно свободно распространять, изменять и использовать в любых (включая коммерческие) целях, в том числе и за пределами проектов Викимедиа.

Викисклад содержит (по состоянию на декабрь 2018 года) более 51 миллиона файлов и постоянно пополняется. В 2013 году ежедневно на Викисклад загружалось более 10 тысяч медиафайлов.

В этом году в конкурсе приняли участие 1258 избранных фотографов и иллюстраторов в 24 категориях, а победители были выбраны пользователями в двух турах.