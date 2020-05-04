Посол Ирана в Туркменистане: проблемы транзита решаются

«Согласно недавнему разговору между Хасаном Рухани и Гурбангулы Бердымухамедовым должны были проведены встречи на уровне министров двух правительств», сказал он.

«Строгость законов, действующих в Туркменистане, очень затруднила торговые обмены, и в тех же обстоятельствах ограничительные меры, принятые этой страной для борьбы со вспышкой коронавируса, началась в феврале прошлого года. Несмотря на серьезную зависимость Туркменистана от импорта, проблема общественного здравоохранения остается приоритетной для его должностных лиц, как и для других стран мира, поэтому они приняли строгую политику по борьбе со вспышкой коронавируса в этой стране», - отметил он.

«В рамках недавних встреч должностные лица двух стран выдвынули свои предложения, и железнодорожная организация предприняла дальнейшие меры на границе Инче Брун для создания дезинфекционных туннелей против вируса. Была также достигнута договоренность о том, чтобы были открыты девять пунктов пересечения на туркменской границе, включая три пункта пересечения на границе с Ираном», - добавил он.