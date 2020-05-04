Рухани: действия США поставили под сомнение план Ирана противостоять коронавирусу

Критикуя антииранские и анти-правозащитные действия США, Хасан Рухани заявил на виртуальной встрече лидеров Движения неприсоединения в понедельник вечером, что «в связи с мерами США поставки медикаментов для Ирана, как правило, были более длительными, а иногда и невозможными, и целевая программа Ирана по борьбе с распространением вируса была поставлена под сомнение».

Президент также назвал ослабление Всемирной организации здравоохранения как ослаблением глобальной совместной борьбы против коронавируса, заявив, что «неоправданная, поспешная и безответственная попытка правительства США лишить Всемирную организацию здравоохранения средств, необходимых этой организации, следует считать еще одной стратегической ошибкой».

Рухани подчеркнул, что Исламская Республика Иран готова сотрудничать со всеми странами мира для достижения вакцины и окончательного лечения вируса COVID-19 и приветствует любую просьбу о сотрудничестве.

«В то время как все страны мира планируют и сотрудничают для противодействия этой угрозе и предоставления предметов, которые им нужны из других стран, Иран также стремится обеспечить свои собственные медицинские предметы и оборудование в соответствии со своими медицинскими потребностями. К сожалению, из-за односторонних санкций США компании, производящие эти товары, не могут предлагать свою продукцию Ирану», - заключил он.