4 мая 2020 г., 17:21
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News Code: 83775650
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Стартовала видеоконференция лидеров движения неприсоединения

Стартовала видеоконференция лидеров движения неприсоединения

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Виртуальная встреча глав и премьер-министров стран-членов Движения неприсоединения началась сегодня, чтобы обсудить пути сотрудничества с коронавирусом в присутствии президента Ирана Хасана Рухани в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве главы Движения неприсоединения, инициировал встречу лидеров и премьер-министров стран-членов движения, чтобы обсудить пути совместной работы по борьбе с распространением коронавируса.

Саммит Движения неприсоединения в виде видеоконференции проводится в Баку в качестве контактной группы и основан на принципе региональной географической представленности с участием глав и премьер-министров более 40 неприсоединившихся стран. Всемирная организация здравоохранения также присоединилась к онлайн-встрече.

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