Стартовала видеоконференция лидеров движения неприсоединения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве главы Движения неприсоединения, инициировал встречу лидеров и премьер-министров стран-членов движения, чтобы обсудить пути совместной работы по борьбе с распространением коронавируса.

Саммит Движения неприсоединения в виде видеоконференции проводится в Баку в качестве контактной группы и основан на принципе региональной географической представленности с участием глав и премьер-министров более 40 неприсоединившихся стран. Всемирная организация здравоохранения также присоединилась к онлайн-встрече.