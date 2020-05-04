4 мая 2020 г., 15:50
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В Казахстане проходят онлайн-сессии по ирановедению и персидскому языку

В Казахстане проходят онлайн-сессии по ирановедению и персидскому языку

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Научные онлайн-встречи на тему «ирановедение и персидский язык и литература» начались в сотрудничестве с Университетом имени Алламе Табатабаи и представительством Фонда Саади в Казахстане и факультета персидского языка факультета востоковедения Национального университета Казахстана.

По данным пресс-службы Фонда Саади, онлайн-курс ведет Уранг Изади, профессор Университета Алламе Табатабаи, который был приглашен в Университет Фараби в качестве иностранного лектора.

Курс посещают профессора и студенты Казахского национального университета имени Фараби, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Университета Тарбиат Модарес.

Сегодня, по данным Фонда Саади, в 61 стране мира существует 340 кафедр персидского языка, которыми руководят 300 профессоров, и более 20 тыс. студентов изучают персидский язык.

В Казахстане в четырех университетах перепадётся персидский язык.

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