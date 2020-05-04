В Казахстане проходят онлайн-сессии по ирановедению и персидскому языку

По данным пресс-службы Фонда Саади, онлайн-курс ведет Уранг Изади, профессор Университета Алламе Табатабаи, который был приглашен в Университет Фараби в качестве иностранного лектора.

Курс посещают профессора и студенты Казахского национального университета имени Фараби, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Университета Тарбиат Модарес.

Сегодня, по данным Фонда Саади, в 61 стране мира существует 340 кафедр персидского языка, которыми руководят 300 профессоров, и более 20 тыс. студентов изучают персидский язык.

В Казахстане в четырех университетах перепадётся персидский язык.