4 мая 2020 г., 14:59
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News Code: 83775434
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В Иране число жертв коронавируса достигло 6277 человек

В Иране число жертв коронавируса достигло 6277 человек

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 98647, летальных исходов — на 6277, зафиксированы 79397 случаев выздоровления. Об этом сообщил сегодня глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлен 1223 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 97424 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 74 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6277 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 79397 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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