4 мая 2020 г., 13:58
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News Code: 83775292
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В МИД прокомментировали продление эмбарго на поставки оружия против Ирана

В МИД прокомментировали продление эмбарго на поставки оружия против Ирана

Тегеран, 4 мая, ИРНА – «Если дело Ирана будет передано в Совет Безопасности, и эмбарго на поставки оружия будет продлено, ответ страны на этот шаг и действия будет решительным», - как заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Дипломатия продолжается и не прекращается, учитывая условия, которые переживают международная система и различные страны. Президент и министр иностранных дел, а также все лица, занимающиеся внешней политикой в стране и за рубежом, стремятся к дипломатии», - сказал он.

Он сказал, что сегодня президент республики примет участие в видеоконференции на саммите Движения неприсоединения в Баку, добавив, что на встрече присутствуют 46 глав государств и тема разговора - противостоять коронавирусу.

«США больше не являются участником ядерной сделки. Они продемонстрировали режим, который не верит в верховенство права и является крупнейшим нарушителем международного права», - добавил он.

Относительно визита Зарифа в Сирию и видеоконференции министров иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса, он сказал, что астанинский процесс - это живой процесс, и произошедший перерыв связан со вспышкой коронавируса. Все три государства-члена считают, что астанинский процесс является единственным вариантом для всех стран и тех, кто верит в судьбу региона и мир.

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