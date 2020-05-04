В МИД прокомментировали продление эмбарго на поставки оружия против Ирана

«Дипломатия продолжается и не прекращается, учитывая условия, которые переживают международная система и различные страны. Президент и министр иностранных дел, а также все лица, занимающиеся внешней политикой в стране и за рубежом, стремятся к дипломатии», - сказал он.

Он сказал, что сегодня президент республики примет участие в видеоконференции на саммите Движения неприсоединения в Баку, добавив, что на встрече присутствуют 46 глав государств и тема разговора - противостоять коронавирусу.

«США больше не являются участником ядерной сделки. Они продемонстрировали режим, который не верит в верховенство права и является крупнейшим нарушителем международного права», - добавил он.

Относительно визита Зарифа в Сирию и видеоконференции министров иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса, он сказал, что астанинский процесс - это живой процесс, и произошедший перерыв связан со вспышкой коронавируса. Все три государства-члена считают, что астанинский процесс является единственным вариантом для всех стран и тех, кто верит в судьбу региона и мир.