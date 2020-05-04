Опытные образцы 15 технологических продуктов по лечению коронавируса разработаны в Иране

В интервью ИРНА, Джалил Кухпаезаде выразил надежду, что некоторые из этих технологических продуктов будут успешными в ближайшем будущем и выйдут на внутренний рынок после получения необходимых лицензий у соответствующих органов.

«С начала марта планировалось провести исследования в области коронавируса, и было принято более 80 исследовательских проектов из более чем 200 проектов», - добавил он.

«Началась начальная работа по нескольким исследованиям в этой области, включая диагностику, лечение и даже вакцинацию, и наши исследователи прилагают все усилия, чтобы предоставить ценные услуги пациентам», - отметил он.

Ректор Иранского университета медицинских наук, в ответ на вопрос, достигли ли ученые университета хороших результатов в области производства лекарств, сказал: «Исследователи этого университета приняли хорошие меры, которые, мы надеемся, достигнут желаемого результата в ближайшем будущем».

Следует отметить, что 97 424 человека в Иране окончательно инфицированы коронавирусом, из которых 78 422 пациента выздоровели до настоящего времени. Общее количество смертей от этой болезни в Иране достигло 6 203 человек.