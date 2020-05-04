Иранский профессор с коронавирусом находится на лечении в тюрьме США

«Любые действия, предпринимаемые Министерством науки для освобождения его из тюрьмы в США, осуществляются через миссию Исламской Республики Иран в Нью-Йорке», - сказал он.

«На прошлой неделе ректоры ряда иранских университетов написали письмо примерно 250 международным президентам за рубежом о действии американцев и двойном угнетении в отношении иранского народа и всего мира», - отметил он.

«Мы не получили достоверной информации о текущей состоянии Асгари. Он не единственный заключенный в США, и мировое элитное сообщество должно противостоять этому шагу», - добавил он.

Министр науки, исследований и технологий Мансур Голами ранее заявлял, что за несколькими иранскими профессорами в США и ​​Канаде следят с помощью электронных браслетов.

59-летний профессор материаловедения, который был оправдан за кражу бизнес-секретов, связанных с его учебной деятельностью в Огайском университете в ноябре 2019 года, все еще задержан Иммиграционной службой США из-за аннулирования визы.