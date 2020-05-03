США никак не могут запустить механизм восстановления санкций ООН против Ирана

"На данном этапе США прорабатывают возможность принятия резолюции СБ ООН о продлении оружейного эмбарго. Это как-бы отдельный вопрос. Но на случай, если у американцев это не получится, они, похоже,держат в уме запасной вариант. Суть его в том, чтобы представить дело так, будто бы Вашингтон сохраняет статус участника ядерной сделки с учетом формулировок путкта 10 постановляющей части резолюции 2231 СБ ООН, а значит и обладает правом инициировать восстановление санкций ООН, как это допускает при определенных обстоятельствах упомянутая резолюция", сказал Ульянов в интервью ИРНА.

"Можно предположить, что в качестве формального предлога будет использовано приостановление Ираном части его обязательств по СВПД. Основная цель, насколько можно понять, состоит в том, чтобы сделать это до 18 октября этого года, когда остающиеся ограничения на торговлю оружием применительно к Ирану прекратят своё действие. Попутно американцы, по- видимому, ставят задачу полностью развалить столь ненавистный нынешней администрации США СВПД", добавил он.

"Все это напоминает абсурд и издевательство над здравым смыслом. Всем известно, что США вышли из ядерной сделки 8 мая 2018 г. и считаться ее участником никак не могут. Это значит, что запустить механизм восстановления санкций ООН американцы не могут ни с юридической, ни с политической, ни с моральной точек зрения. Но они намерены все- таки попытаться это сделать", подчеркнул Ульянов.

"Механизм восстановления санкций ООН ( так называемый snap back) стал в 2015 году составной частью большого, деликатного и хрупкого компромисса, который позволил принять СВПД. В ходе переговоров всем участникам приходилось в духе доброй воли идти на какие-то взаимные уступки ради достижения общей цели. Это относится и к России, и к Ирану, и к США", указал он.

Ульянов добавил, что попытки связать СВПД с иранской ракетной программой не имеют под собой юридических оснований, о чем Россия многократно заявляла в СБ ООН.

Он также отметил, что сроки проведения очередного заседания Совместной комиссии не известны. "В условиях пандемии коронавируса созыв такой встречи проблематичен. Но дипломатические Контакты между участниками ядерной сделки продолжаются на различных уровнях- как между столицами, так и в Вене", резюмировал дипломат.