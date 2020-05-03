Экспорт морепродуктов из иранского Чабахара в 11 стран мира

Есть огромный потенциал на провинции Систан и Белуджистан в области авиакультуры. 29 тыс. тонн промышленных рыб и 6 тыс. тонн разных видов торговых рыб и креветки было производено на этой провинции в прошлом иранском 1398 году.

Чабахар и Конарак на провинции Систан и Белуджистан занимают первое место в ловле рыбы в западной части Индийского океана. Эти города обладают 40% доля рыбалки Ирана, и обеспечивают 60-70% промышленных рыб страны.