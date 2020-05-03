3 мая 2020 г., 15:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83774123
0 Persons

Tags

Экспорт морепродуктов из иранского Чабахара в 11 стран мира

Экспорт морепродуктов из иранского Чабахара в 11 стран мира

Чабахар, 3 мая, ИРНА – Более 3 тыс. тонн разных видов морепродуктов из Чабахара на юго-востоке Ирана экспортировано в такие страны, как Малайзию, Гонконг, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам, Бангладеш, Тайвань, Пакистан, Россию и Оман.

Есть огромный потенциал на провинции Систан и Белуджистан в области авиакультуры. 29 тыс. тонн промышленных рыб и 6 тыс. тонн разных видов торговых рыб и креветки было производено на этой провинции в прошлом иранском 1398 году.
Чабахар и Конарак на провинции  Систан и Белуджистан занимают первое место в ловле рыбы в западной части Индийского океана. Эти города обладают 40% доля рыбалки Ирана, и обеспечивают 60-70% промышленных рыб страны.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
4 + 11 =