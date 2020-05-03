МИД Ирана осудил теракт в Ираке

"Исламская Республика Иран поддерживает усилия Ирака в борьбе с терроризмом и установлении мира и стабильности в стране, а отвергает и осуждает любые попытки для нарушения мира и безопасности в Ираке", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте иранского МИД.

Мусави решительно осудил теракт, осуществленный боевиками ИГИЛ в Ираке, выразив соболезнования искренние соболезнования правительству, народу, а также родным и близким погибших в результате террористического нападения.