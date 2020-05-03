3 мая 2020 г., 14:57
Journalist ID: 2177
News Code: 83774059
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МИД Ирана осудил теракт в Ираке

МИД Ирана осудил теракт в Ираке

Тегеран, 3 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил теракт боевиков террористической организации ДАИШ (ИГИЛ) в Ираке, в результате которого погибли несколько сил иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби".

"Исламская Республика Иран поддерживает усилия Ирака в борьбе с терроризмом и установлении мира и стабильности в стране, а отвергает и осуждает любые попытки для нарушения мира и безопасности в Ираке", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте иранского МИД.

Мусави решительно осудил теракт, осуществленный боевиками ИГИЛ в Ираке, выразив соболезнования искренние соболезнования правительству, народу, а также родным и близким погибших в результате террористического нападения.

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