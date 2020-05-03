3 мая 2020 г., 14:35
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News Code: 83774006
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В Иране число жертв коронавируса достигло 6203

В Иране число жертв коронавируса достигло 6203

Тегеран, 3 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 97424, летальных исходов — на 6203, зафиксированы 78422 случая выздоровления. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлен 976 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 97424 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 47 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6203 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 78422 случай выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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