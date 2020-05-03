132 иранских города понизили уровень угрозы распространения коронавируса

"В 132 городах Ирана снизили уровень опасности до белого", сказал Рухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам иранского президента, в рамках первого этапа по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции скрининг прошли более 50 млн человек.

"В рамках второго этапа скрининг прошли более 30 млн человек", сказал президент.

Ранее 19 апреля, Рухани заявил, что в иране начался новый скрининг на выявление коронавируса. "В рамках проекта проводится обследование граждан после их контакта с больными коронавирусной инфекции", сказал президент.

По последним данным на 3 мая, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 96448, летальных исходов — на 6156, зафиксированы 77350 случаев выздоровления.