3 мая 2020 г., 14:00
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News Code: 83773941
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132 иранских города понизили уровень угрозы распространения коронавируса

132 иранских города понизили уровень угрозы распространения коронавируса

Тегеран, 3 мая. ИРНА — В 132 городах Ирана объявлено снижение уровня угрозы заболевания коронавирусом, сообщил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.

"В 132 городах Ирана снизили уровень опасности до белого", сказал Рухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом.
По словам иранского президента, в рамках первого этапа по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции скрининг прошли более 50 млн человек.
"В рамках второго этапа скрининг прошли более 30 млн человек", сказал президент.
Ранее 19 апреля, Рухани заявил, что в иране начался новый скрининг на выявление коронавируса. "В рамках проекта проводится обследование граждан после их контакта с больными коронавирусной инфекции", сказал президент. 
По последним данным на 3 мая, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 96448, летальных исходов — на 6156, зафиксированы 77350 случаев выздоровления.

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