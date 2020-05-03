В Иране заявили о смерти СВПД в случае продолжения оружейного эмбарго

"Вирус санкций – это инструмент США для выживания своих ослабленной гегемонии. Что будет делать ЕС: сохранить достоинство и поддержать многосторонность или принять унижение и помочь односторонности?", написал Шамхани в Twitter в воскресенье.

В последние дни госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном. Американский лидер Дональд Трамп формально вышел из ядерной сделки в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

Согласно положениям СВПД, оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что США не считаются членом СВПД.