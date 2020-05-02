Иранский университет имени Хадже Насира занял значительное место в рейтинге RUR

Система рейтинга RUR находится в Москве, Россия. В дополнение к предоставлению консультационных услуг университетам, институт ранжирует университеты по всему миру, чтобы повысить их конкурентоспособность в сфере высшего образования.

Рейтинг университетов мира Round University Ranking (RUR) выходит с 2010 года. За 10 лет в рейтинге RUR приняли участие более 1100 ведущих университетов мира из 80 стран. Поставщиком данных для системы рейтингов RUR выступает международная компания Сlarivate Analytics (ранее подразделение Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности).

Система рейтингов RUR создана для оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства.