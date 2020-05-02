2 мая 2020 г., 23:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83773220
0 Persons

Локализованы 60 стратегических товаров водной и электрической промышленности иранскими учеными

Локализованы 60 стратегических товаров водной и электрической промышленности иранскими учеными

Тегеран, 2 мая, ИРНА - К настоящему времени более 60 стратегических товаров в сфере водоснабжения и электроэнергетики были локализованы с использованием потенциала компаний, основанных на знаниях.

По сообщению материнской компании по управлению водоснабжения и электроэнергетики «Саткаб», созданы четыре рабочие группы для поддержки внутреннего производства, развития экспорта, сотрудничества и связи с малыми и средними европейскими компаниями, а также для финансирования Министерства энергетики, на которое была возложена задача управления этими рабочими группами и укрепления связей с частным сектором.

В связи с этим на прошлой неделе был подписан меморандум о взаимопонимании между Саткабом и Фондом экспортных гарантий Ирана с целью предоставления финансовых ресурсов иранским экспортерам и инвесторам в области производства и поставок товаров для водоснабжения и электроэнергетики.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 14 =