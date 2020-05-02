Локализованы 60 стратегических товаров водной и электрической промышленности иранскими учеными

По сообщению материнской компании по управлению водоснабжения и электроэнергетики «Саткаб», созданы четыре рабочие группы для поддержки внутреннего производства, развития экспорта, сотрудничества и связи с малыми и средними европейскими компаниями, а также для финансирования Министерства энергетики, на которое была возложена задача управления этими рабочими группами и укрепления связей с частным сектором.

В связи с этим на прошлой неделе был подписан меморандум о взаимопонимании между Саткабом и Фондом экспортных гарантий Ирана с целью предоставления финансовых ресурсов иранским экспортерам и инвесторам в области производства и поставок товаров для водоснабжения и электроэнергетики.