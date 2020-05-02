Иран опроверг обвинения в пытках и утоплении афганских рабочих

Обвинения в пытках и утоплении афганских граждан, пытавшихся въехать на работу в Иран, выдвинули против иранских пограничников родственники предполагаемых жертв.

Расследование показало, что такая проблема не возникала на ирано-афганской границе и не соответствует действительности.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар назначил делегацию для полного расследования инцидента и последующего принятия необходимых решений «в свете фактов», сообщает издание со ссылкой на заявление афганского МИД.

Следует отметить, что Исламская Республика Иран и Афганистан имеют очень хорошие отношения, и пограничники Корпуса стражей исламской революции служат афганским братьям, охраняя границы исламского Ирана на входах и выходах.