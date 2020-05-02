2 мая 2020 г., 23:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83773210
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Иран опроверг обвинения в пытках и утоплении афганских рабочих

Иран опроверг обвинения в пытках и утоплении афганских рабочих

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Пограничная полиция решительно отвергла обвинения в отношении иранских пограничников в аресте и пытках афганских мигрантов на ирано-афганской границе.

Обвинения в пытках и утоплении афганских граждан, пытавшихся въехать на работу в Иран, выдвинули против иранских пограничников родственники предполагаемых жертв.

Расследование показало, что такая проблема не возникала на ирано-афганской границе и не соответствует действительности.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар назначил делегацию для полного расследования инцидента и последующего принятия необходимых решений «в свете фактов», сообщает издание со ссылкой на заявление афганского МИД.

Следует отметить, что Исламская Республика Иран и Афганистан имеют очень хорошие отношения, и пограничники Корпуса стражей исламской революции служат афганским братьям, охраняя границы исламского Ирана на входах и выходах.

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