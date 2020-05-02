Посол Ирана: Вашингтон не участник СВПД

«В пункте №10 резолюции 2231 Совета Безопасности отражен пункт 1.2 Приложения №4 СВПД, в котором перечислены члены ядерной сделки», - сказал он.

«Опубликовав серию твитов, посол Ирана заявил, что помимо США выхода из СВПД, также практически прекратили свое участие в Соглашении и не участвовали ни в одном из заседаний в рамках Совета Безопасности ООН после одностороннего выхода из соглашения», - добавил он.

Он отметил, что США нарушили все свои обязательства в качестве участника СВПД и приложили все усилия, чтобы подорвать его, повторно введя санкции и угрожая другим странам санкциями в случае торговли с Ираном.

В последние дни государственный секретарь США Майк Помпео, вопреки своим предыдущим заявлениям, заявил, что США являются участником резолюции 2231 и могут призвать к продлению эмбарго на поставки оружия против Ирана в соответствии со резолюции 2231 Совета Безопасности.

Россия, Китай, некоторые европейские страны и Иран подчеркнули, что это неправильное представление о резолюции, и 8 мая 2018 года США прямо заявили, что прекратили свое участие в СВПД.