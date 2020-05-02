Зариф: крупнейший в мире разжигатель воны беспокоится об Иране

«США давно тратили большую часть своих расходов на военные цели, будучи крупнейшим продавцом оружия, инициируя и провоцируя войны», - написал он.

«Однако госсекретарь Майк Помпео, похоже, настолько обеспокоен Ираном - одним из основных потребителей оружия США до 1979 года - что он распространяет оружие по всему миру», - добавил он.

Вчера 1 мая госсекретарь США отметил, что ядерная сделка является катастрофическим соглашением, и заявил, что «мы будем использовать наше неоспоримое право в Совете Безопасности для продления эмбарго на поставки оружия против Ирана».