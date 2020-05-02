2 мая 2020 г., 19:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83773051
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Зариф: крупнейший в мире разжигатель войны беспокоится об Иране

Зариф: крупнейший в мире разжигатель войны беспокоится об Иране

Тегеран, 2 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что США, несмотря на то, что они являются крупнейшим разжигателем войны в мире, распространяют оружие, опасаясь Ирана.

«США давно тратили большую часть своих расходов на военные цели, будучи крупнейшим продавцом оружия, инициируя и провоцируя войны», - написал он.

«Однако госсекретарь Майк Помпео, похоже, настолько обеспокоен Ираном - одним из основных потребителей оружия США до 1979 года - что он распространяет оружие по всему миру», - добавил он.

Вчера 1 мая госсекретарь США отметил, что ядерная сделка является катастрофическим соглашением, и заявил, что «мы будем использовать наше неоспоримое право в Совете Безопасности для продления эмбарго на поставки оружия против Ирана».

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