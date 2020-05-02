Иран может экспортировать медикаменты для борьбы с коронавирусом

«Инновационные предприятия сделали важные шаги в области медицинских оборудований», отметил он, добавив, что они уже производят аппараты кардиологического отделения (CCU), аппараты отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), аппараты компьютерной томографии, наборы для диагностики коронавируса, дезинфицирующие средства и 6 млн. медицинских масок в день.

По его словам, Иран в настоящее время может наборы серологии.