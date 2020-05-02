2 мая 2020 г., 16:06
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Иран может экспортировать медикаменты для борьбы с коронавирусом

Иран может экспортировать медикаменты для борьбы с коронавирусом

Тегеран, 2 мая, ИРНА – Иранские инновационные предприятия производят медикаменты для борьбы с коронавирусом, и мы можем экспортировать медикаменты в другие страны во время вспышки болезни осенью с одобрением министерства здравоохранения Ирана, заявил вице-президент Ирана по вопросам науки и технологии Сурена Саттари.

«Инновационные предприятия сделали важные шаги в области медицинских оборудований», отметил он, добавив, что они уже производят аппараты кардиологического отделения (CCU), аппараты отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), аппараты компьютерной томографии, наборы для диагностики коронавируса, дезинфицирующие средства и 6 млн. медицинских масок в день.
По его словам, Иран в настоящее время может наборы серологии.

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