2 мая 2020 г., 15:35
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Иранский певец награжден золотой медалью Мирового музыкального конкурса

Иранский певец награжден золотой медалью Мирового музыкального конкурса

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Иранский певец Абдолхосейн Мохтабад завоевал золотую медаль на Global Music Awards 2020 за «Из стыда в хиджабе».

Иранский певец Абдолхосейн Мохтабад завоевал золотую медаль на Global Music Awards2020 за «Из стыда в хиджабе». Это впервые, когда иранец выиграл золотую медаль в этом конкурсе.

Сайт Global Music Awards, объявляя всех победителей 2020 года, поместил имя Абдолхосейна Мохтабада в число девяти главных лауреатов Золотой премии.

Фестиваль Global Music Awards начала свою работу в 2011 году и за короткое время зарекомендовала себя как авторитетное и международное учреждение для представления независимых музыкантов.

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