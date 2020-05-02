Иранский певец награжден золотой медалью Мирового музыкального конкурса

Иранский певец Абдолхосейн Мохтабад завоевал золотую медаль на Global Music Awards2020 за «Из стыда в хиджабе». Это впервые, когда иранец выиграл золотую медаль в этом конкурсе.

Сайт Global Music Awards, объявляя всех победителей 2020 года, поместил имя Абдолхосейна Мохтабада в число девяти главных лауреатов Золотой премии.

Фестиваль Global Music Awards начала свою работу в 2011 году и за короткое время зарекомендовала себя как авторитетное и международное учреждение для представления независимых музыкантов.