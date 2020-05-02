В Иране в выявили 802 новых случая заражения коронавирусом

"За последние сутки выявлены 802 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 96448 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 65 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6156 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 77350 случаев выздоровления среди заразившихся. "2787 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.