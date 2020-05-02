ИБР выделит Ирану кредит в 23 млн. евро для медицинской сферы

«Больница «Шариати – 2» после проекта «Тегеранский кардиологический центр» считается вторым проектом в этой области, который получит кредит у Исламского банка развития», отметил он в субботу, заявив о физическом развитии проекта на 60%.

По его словам, эксперты ИБР 2,3 раза посещают проект ежегодно, в последний раз они посетили проект больницы «Шариати - 2» в январе 2020 года. «К счастью, ИБР согласился с предложением иранской стороны о размере кредита», добавил он.

Биглари сказал, что больница «Шариати – 2» в следующем иранскому 1400 году (20 марта 2021 г. – 21 марта 2022 г.) откроется.

Исламский банк развития (ИБР) — международная финансовая организация, ориентированная на исламское финансирование. Банк основан в 20 октябре 1975 году в Джидде (Саудовская Аравия). Среди акционеров 57 государств-членов, среди которых крупнейшим акционером является Саудовская Аравия. Иран стал членом банка в 1989 году.



