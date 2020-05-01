1 мая 2020 г., 22:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83771894
0 Persons

Джахангири поблагодарил металлургов за рекордное производство катодной меди

Джахангири поблагодарил металлургов за рекордное производство катодной меди

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поблагодарил металлургов за рекордное производство 250 тыс. тонн катодной меди за прошедший иранский год.

Согласно статистике организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) металлурги в 1398 году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) установили новый рекорд по производству катодной меди.

"За данный период производство медного концентрата ИМИДРО составило 1,180 тыс. тонн, а анодной меди — 30 446 тонн", следует из отчета.

Кроме того, объем производство молибденового концентрата за прошедший иранский год составил 8 210 тонн.

Джахангири в своем письме поблагодарил металлургов Национальной иранской медной компании за рекордное производство катодной меди и их вклад в развитие экономики страны

Your Comment

You are replying to: .
5 + 2 =