Джахангири поблагодарил металлургов за рекордное производство катодной меди

Согласно статистике организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) металлурги в 1398 году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) установили новый рекорд по производству катодной меди.

"За данный период производство медного концентрата ИМИДРО составило 1,180 тыс. тонн, а анодной меди — 30 446 тонн", следует из отчета.

Кроме того, объем производство молибденового концентрата за прошедший иранский год составил 8 210 тонн.

Джахангири в своем письме поблагодарил металлургов Национальной иранской медной компании за рекордное производство катодной меди и их вклад в развитие экономики страны