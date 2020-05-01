США пытаются помешать развитию торговых отношений Ирана и Венесуэлы

"Официальный представитель иранского МИД отверг заявления американских официальных лиц по поводу ситуации в Венесуэле и сказал, что такие безосновательные обвинения делаются в соответствии с планами увеличить давление на правительство Венесуэлы и разрушить торговые связи Ирана и Венесуэлы", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Мусави, политика давления США в отношении Венесуэлы потерпела неудачу. " Вашингтон все равно пытается помешать Каракасу реконструировать венесуэльские нефтеперерабатывающие предприятия и получать такие продукты как газ, в которых Венесуэла испытывает недостаток", подчеркнул он.

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс выступил с утверждением, будто Иран направил в Венесуэлу несколько самолетов с грузами для нефтяной индустрии, а обратно в Иран самолеты вылетели с золотом - платежом за оказание услуг.