Представители иностранных СМИ в Иране посетили лабораторию для диагностики COVID-19

"44 представители и журналиста 28 иностранных СМИ из Франции, Испании, Германии, США, Великобритании, Турции, Китая, России, Ирака, Азербайджанской Республики, Катара, Ливана и Йемена познакомились с деятельностью института Пастор и процессом развития лабораторной сети для диагностики COVID-19 в Иране", сообщили в министерстве культуры Ирана.

Институт Пастера — это научно-исследовательский, производственный, сервисный и образовательный институт, который был создан с целью обеспечения здоровья и благополучия общества и играет важную роль в борьбе со многими инфекционными заболеваниями в стране и мире за последние 100 лет.