1 мая 2020 г., 16:59
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News Code: 83771711
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Представители иностранных СМИ в Иране посетили лабораторию для диагностики COVID-19

Представители иностранных СМИ в Иране посетили лабораторию для диагностики COVID-19

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Представители и журналисты 28 СМИ из 13 стран познакомились с деятельностью иранского института Пастор и процессом развития лабораторной сети для диагностики коронавирусной инфекции в Иране.

"44 представители и журналиста 28 иностранных СМИ из Франции, Испании, Германии, США, Великобритании, Турции, Китая, России, Ирака, Азербайджанской Республики, Катара, Ливана и Йемена познакомились с деятельностью института Пастор и процессом развития лабораторной сети для диагностики COVID-19 в Иране", сообщили в министерстве культуры Ирана.

Институт Пастера — это научно-исследовательский, производственный, сервисный и образовательный институт, который был создан с целью обеспечения здоровья и благополучия общества и играет важную роль в борьбе со многими инфекционными заболеваниями в стране и мире за последние 100 лет.

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