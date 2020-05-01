Иран подверг критике Лондон за продолжение поставок оружия Саудовской Аравии

"Британское правительство получило выгоду от экспорта оружия в Саудовскую Аравию и окунуло руки в кровь невинного народа Йемена", написал Мусави в своем Twitter.

"Кризис в Йемене поставило страну на грань самого серьезного гуманитарного кризиса, который усугубляется на фоне вспышки коронавируса. Британия должна быть на правильной стороне истории!", добавил Мусави.

В декабре 2019 года, благотворительная организация Oxfam International сообщила, что поставки оружия из великобритании в Саудовскую Аравию выросли на 45%. "С 2015 по 2019 годы консервативные правительства Великобритании разрешили продажу 6,4 миллиарда фунтов оружия Саудовской Аравии и сыграли значительную роль в подготовке саудовских сил", сообщили в Oxfam. Тем временем Великобритания провозгласила себя сторонником прекращения военных действий в Йемене и «договора о торговле оружием», который контролирует незаконную передачу оружия и нарушает международное право.