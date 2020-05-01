Торгпред: Россия готова изучить возможность импорта масок из Ирана

Ранее замминистра промышленности и торговли Ирана Хамид Задбум сообщал РИА Новости о запрете на экспорт из Ирана ряда товаров для медицинских целей, в том числе масок и тканей для них, однако не исключил изменения ситуации, как только страна будет в должной степени обеспечена ими.

"В случае снятия иранскими властями запрета на экспорт медицинских товаров мы будем готовы рассмотреть заявки местных компаний на поставку масок и дезинфицирующих средств из Ирана в Россию", - сказал торговый представитель.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани незадолго до этого заявил, что Тегеран уже может экспортировать необходимые для противодействия коронавирусу товары, в то же время указав, что это в текущий момент касается не всех позиций.

Сотрудничество Тегерана и Москвы в условиях коронавируса

Он отметил, что Коронавирус оказывает негативное влияние на торгово-экономическое сотрудничество России и Ирана, но торговля идет. "Разумеется, коронавирус оказывает негативное влияние не только на российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество, но и в целом на всю экономическую ситуацию в мире", - сказал торговый представитель.

"Вместе с тем, несмотря на связанные с пандемией серьезные ограничения, грузопоток между Россией и Ираном сохраняется, осуществляются экспортно-импортные операции, как по суше, так и по морю", - добавил он.

По словам Жиганшина, с учетом сложившейся ситуации наиболее перспективным является сотрудничество России с Ираном в сфере энергетики, металлургии, тяжелом машиностроении, нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, телекоммуникациям, инновационных технологиях, железнодорожном, авиационном и морском транспорте.

Сославшись на данные таможенной администрации Ирана, торговый представитель указал на рост практически на четверть товарооборота между Россией и Ираном за прошедший иранский год. "Товарооборот между Россией и Ираном в 1398 году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) вырос по сравнению с показателями прошлого иранского года на 24% и составил 2,15 миллиарда долларов США", - сказал Жиганшин.

При этом, отметил он, в данный момент сложно делать какие-либо прогнозы относительно того, насколько сильным окажется влияние коронавируса на российско-иранское взаимодействие по итогам года.

"Однако мы с оптимизмом смотрим на перспективы дальнейшего роста товарооборота в текущем году", - добавил торговый представитель России в Иране.

Доля расчетов между Россией и Ираном в нацвалютах

по словам Жиганшина, доля расчетов между Россией и Ираном в национальных валютах растет, процесс продолжится и при коронавирусе.

"Москва и Тегеран наблюдают рост межбанковских расчетов в национальных валютах. В 2018 году расчеты в национальных валютах составили чуть более 40%, в то время как в 2019 году они, согласно разным оценкам, превысили 50%", - добавил торговый представитель.

"Мы ожидаем, что доля расчетов по контрактам в национальных валютах не только сохранится на прежнем уровне, но и будет расти в связи с санкционными ограничениями в отношении Ирана со стороны США", - сообщил Жиганшин, отвечая на вопрос, может ли коронавирус повлиять на взаиморасчеты между странами в нацвалютах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Тегеран договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах. Президент Ирана Хасан Рухани, в свою очередь, заявлял, что использование нацвалют будет способствовать расширению связей, а глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати указывал на отход двух стран от использования доллара.