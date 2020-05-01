Тегеран призвал США немедленного освободить заразившегося коронавирусом иранского ученого

"Иран обеспокоен здоровьем граждан Ирана в тюрьмах в США, где есть случаи коронавируса и призывает немедленно освободить их", сказал Бакери Кани.

Ранее в четверг газета The Guardian сообщила, что Иранский ученый, который уже несколько недель не признает своей вины и ожидает скорейшего освобождения из иммиграционной тюрьмы США в связи со слабым здоровьем, заразился Covid-19.

Напомним, что иранский ученый, который был оправдан в ходе судебного процесса, однако по-прежнему задержанный иммиграционными службами, сообщил, что условия заключения ужасные, при этом чиновники мало что делают, чтобы предотвратить смертельно опасную вспышку коронавируса.