1 мая 2020 г., 12:48
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News Code: 83771523
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Тегеран призвал США немедленного освободить заразившегося коронавирусом иранского ученого

Тегеран призвал США немедленного освободить заразившегося коронавирусом иранского ученого

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Тегеран призывает немедленного освободить заразившегося коронавирусом иранского ученого Сируса Асгари, арестованного Иммиграционной и таможенной службой США (ICE), заявил в пятницу секретарь Штаба по правам человека Судебной власти Ирана Али Бакери Кани.

"Иран обеспокоен здоровьем граждан Ирана в тюрьмах в США, где есть случаи коронавируса и призывает немедленно освободить их", сказал Бакери Кани.

Ранее в четверг газета The Guardian сообщила, что Иранский ученый, который уже несколько недель не признает своей вины и ожидает скорейшего освобождения из иммиграционной тюрьмы США в связи со слабым здоровьем, заразился Covid-19.

Напомним, что иранский ученый, который был оправдан в ходе судебного процесса, однако по-прежнему задержанный иммиграционными службами, сообщил, что условия заключения ужасные, при этом чиновники мало что делают, чтобы предотвратить смертельно опасную вспышку коронавируса.

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