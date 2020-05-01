Политолог: для ОАЭ не останутся ни Трамп, ни Помпео, а останется лишь Иран

"Большая экономика, военная мощь, армия и рабочая сила — это не те вопросы, которые ОАЭ могут игнорировать", сказал в беседе ИРНА политолог иранского происхождения, комментируя недавние телефонные переговоры глав МИД Ирана и ОАЭ Мохаммада Джавада Зарифа и Анвара Гаргаша.

"Администрация Трампа делает все возможное, чтобы добиваться дипломатической и экономической изоляции Ирана, и мешают улучшению отношений Тегерана с его соседями", отметил Камрава.

"В последние 4-5 лет Иран пытается снизить напряженность в отношениях со странами региона, особенно странами южного побережья Персидского залива. Иран уже имеет дружественные отношения с Оманом и Катаром", резюмировал политолог.