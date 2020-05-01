1 мая 2020 г., 12:30
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News Code: 83771510
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Политолог: для ОАЭ не останутся ни Трамп, ни Помпео, а останется лишь Иран

Политолог: для ОАЭ не останутся ни Трамп, ни Помпео, а останется лишь Иран

Тегеран, 1 мая. ИРНА — ОАЭ знают, что президент США Дональд Трамп Госсекретарь Майк Помпео однажды уйдут, но тот, кто останется — это Иран, считает директор Центра по международным и региональным исследованиям американского Джорджтаунского университета в Катаре Мехран Камрава.

"Большая экономика, военная мощь, армия и рабочая сила — это не те вопросы, которые ОАЭ могут игнорировать", сказал в беседе ИРНА политолог иранского происхождения, комментируя недавние телефонные переговоры глав МИД Ирана и ОАЭ Мохаммада Джавада Зарифа и Анвара Гаргаша.
"Администрация Трампа делает все возможное, чтобы добиваться дипломатической и экономической изоляции Ирана, и мешают улучшению отношений Тегерана с его соседями", отметил Камрава.
"В последние 4-5 лет Иран пытается снизить напряженность в отношениях со странами региона, особенно странами южного побережья Персидского залива. Иран уже имеет дружественные отношения с Оманом и Катаром", резюмировал политолог.

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