В МИД Ирана прокомментировали решение Германии запретить деятельность "Хезболлы"

"Решение правительства ФРГ — полное неуважение к правительству и народу Ливана, поскольку "Хезболла" является официальной и законной частью правительства и парламента", сказал Мусави, следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского МИД.

"Движение "Хезболла" всегда пользовалась поддержкой населения региона, являясь влиятельной на Ближнем Востоке партией. Берлин, игнорирует реалии и лишь прислушивается к пропагандистской машине Израиля и США", добавил Мусави.

Ранее в четверг глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что Германия запрещает деятельность ливанского движения "Хезболла" на территории ФРГ.

Напомним, что В декабре прошлого года Бундестаг призвал федеральное правительство запретить деятельность ливанского движения. Депутаты объясняли это тем, что в Германии насчитывается около тысячи сторонников «Хезболлы» и страна используется как место для укрытия боевиков и логистических центр.