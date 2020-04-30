ОАЭИ поблагодарила МАГАТЭ за отправку тест-системы диагностики COVID-19

Нью-Йорк, 30 апреля, ИРНА - В ответ на усилия Помпео по продлению эмбарго на поставки оружия против Ирана постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что у США нет никаких доказательств того, что они все еще участвуют в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.