30 апр. 2020 г., 23:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83771280
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ОАЭИ поблагодарила МАГАТЭ за отправку тест-системы диагностики COVID-19

ОАЭИ поблагодарила МАГАТЭ за отправку тест-системы диагностики COVID-19

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в своем послании МАГАТЭ выразила благодарность за отправку в Иран тест-системы диагностики COVID-19 (RT-PCR), одного из самых точных лабораторных методов для обнаружения коронавируса.

ОАЭИ написала на своем официальном аккаунте в Twitter на английском языке, что организация хотела бы выразить свою признательность Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) за отправку устройства быстрого обнаружения COVID-19, известного как RT-PCR, для борьбы с коронавирусом.

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