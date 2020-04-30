Европейский аналитический центр предупредил о продлении эмбарго на поставки оружия против Ирана

«Возможно, лучший вариант для них - это позволить санкциям ООН против Ирана истечь в рамках ядерной сделки и в то же время наложить жесткие ограничения на сделки с Ираном в области вооружений», - говорится в статье аналитического центра.

Как отмечает Центр, три европейские страны - Великобритания, Германия и Франция - до сих пор надеются на возвращение США и Ирана за стол переговоров. Если соглашение будет действовать до октября, лидерам трех стран придется решать вопрос о прекращении иранского эмбарго на поставки оружия, не отступая от пути дипломатии.

Совет по международным отношениям Европы объявил в своем заявлении, что США будут сотрудничать с Советом Безопасности ООН для достижения соглашения по урегулированию эмбарго на поставки оружия против Ирана через лобби с членами Совета Безопасности ООН.

Однако аналитический центр прогнозирует, что против плана США будут противостоять Китай и Россия, которые традиционно поддерживают Иран перед лицом таких действий в ООН, и будут первыми странами, которые получат выгоду от экспорта оружия в Иран.

По мнению Совета по международным отношениям, европейские государства-члены должны попытаться предупредить администрацию Трампа о любых действиях, которые могут привести к нарушению ядерной сделки и уменьшению разногласий между членами Совета Безопасности.