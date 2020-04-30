30 апр. 2020 г., 20:35
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News Code: 83771167
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Европейский аналитический центр предупредил о продлении эмбарго на поставки оружия против Ирана

Европейский аналитический центр предупредил о продлении эмбарго на поставки оружия против Ирана

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Аналитический центр Совета Европы по международным отношениям предупредил, что поддержка Великобританией, Францией и Германией плана США по продлению эмбарго на поставки оружия против Ирана поставит под угрозу ядерное соглашение Ирана всего за несколько месяцев до президентских выборов 2020 года.

«Возможно, лучший вариант для них - это позволить санкциям ООН против Ирана истечь в рамках ядерной сделки и в то же время наложить жесткие ограничения на сделки с Ираном в области вооружений», - говорится в статье аналитического центра.

Как отмечает Центр, три европейские страны - Великобритания, Германия и Франция - до сих пор надеются на возвращение США и Ирана за стол переговоров. Если соглашение будет действовать до октября, лидерам трех стран придется решать вопрос о прекращении иранского эмбарго на поставки оружия, не отступая от пути дипломатии.

Совет по международным отношениям Европы объявил в своем заявлении, что США будут сотрудничать с Советом Безопасности ООН для достижения соглашения по урегулированию эмбарго на поставки оружия против Ирана через лобби с членами Совета Безопасности ООН.

Однако аналитический центр прогнозирует, что против плана США будут противостоять Китай и Россия, которые традиционно поддерживают Иран перед лицом таких действий в ООН, и будут первыми странами, которые получат выгоду от экспорта оружия в Иран.

По мнению Совета по международным отношениям, европейские государства-члены должны попытаться предупредить администрацию Трампа о любых действиях, которые могут привести к нарушению ядерной сделки и уменьшению разногласий между членами Совета Безопасности.

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