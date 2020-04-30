Представитель ВОЗ выразил благодарность за действия Ирана по развитию физической активности

«Регулярная физическая активность ведет к долгосрочному общему здоровью для всех. Хотя многие страны мира, в том числе Иран, борются с COVID-19, нет сомнений в том, что физическая активность требует большего внимания из-за ее положительного воздействия на физическое и психическое здоровье и укрепления иммунной системы», - говорится в сообщении.

«Я хотел бы поблагодарить Министерство спорта и молодежи Ирана за его внимание к массовому спорту, в котором особое внимание уделяется аспектам здоровья в спорте и физической активности. Такие меры, как «сидеть дома и заниматься спортом», «Тренировка дома» и в социальных сетях, являются одними из тех вещей, которые настоятельно рекомендуются. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала и поделилась этими решительными действиями правительства Ирана по пропаганде физической активности на национальном и международном уровнях в качестве хороших и практических примеров», - подчеркнул он.