30 апр. 2020 г., 20:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83771165
0 Persons

Представитель ВОЗ выразил благодарность за действия Ирана по развитию физической активности

Представитель ВОЗ выразил благодарность за действия Ирана по развитию физической активности

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Представитель Всемирной организации здравоохранения в Иране Кристоф Хамельманн направил письмо министру спорта и молодежи, в котором высоко оценил усилия этого спортивного учреждения в связи с общественными видами спорта во время распространения коронавируса и карантина для реализации проектов «Спорт на дому» и «Тренировка дома».

«Регулярная физическая активность ведет к долгосрочному общему здоровью для всех. Хотя многие страны мира, в том числе Иран, борются с COVID-19, нет сомнений в том, что физическая активность требует большего внимания из-за ее положительного воздействия на физическое и психическое здоровье и укрепления иммунной системы», - говорится в сообщении.

«Я хотел бы поблагодарить Министерство спорта и молодежи Ирана за его внимание к массовому спорту, в котором особое внимание уделяется аспектам здоровья в спорте и физической активности. Такие меры, как «сидеть дома и заниматься спортом», «Тренировка дома» и в социальных сетях, являются одними из тех вещей, которые настоятельно рекомендуются. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала и поделилась этими решительными действиями правительства Ирана по пропаганде физической активности на национальном и международном уровнях в качестве хороших и практических примеров», - подчеркнул он.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 2 =