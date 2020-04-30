Иран будет самодостаточен в ремонте АЭС в Бушере в течение следующих двух лет

«Большая часть ремонта этой электростанции будет сделана иранскими специалистами в ближайшие два года, и нам больше не нужны будут российские специалисты», - сказал он.

Бушерская АЭС — атомная электростанция, построенная в Иране вблизи города Бушер. Первая АЭС в Иране и на всём Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году. В сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключён к сети и в июне 2013 года введён в промышленную эксплуатацию. Ведется строительство второго и заключён контракт на строительство третьего энергоблока.